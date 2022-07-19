Экономист назвал Запад аппаратом ИВЛ для Украины

Состояние украинской экономики во многом зависит от западных партнеров и от того, как они будут переживать предстоящую осень, считает руководитель проекта Фонда Горчакова, младший научный сотрудник Института экономики РАН Максим Бороденко. Об этом он заявил во вторник, 19 июля, в беседе с «Известиями».

«Не всё зависит от того, что будет на территории самой Украины. Во многом она зависима от того, как будут переживать осень западные партнеры, которые сейчас как аппарат ИВЛ для украинской экономики. Насколько они захотят и смогут дальше поддерживать Украину», — подчеркнул специалист.

По его словам, те цифры, которые сейчас озвучиваются специалистами, говорят о том, что ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Так, появилась информация о том, что на Украине запустили печатный станок для покрытия дефицита бюджета и расходов.

«Очень много говорится, что Украина живет за счет сторонних вливаний, внешней помощи. Как видно из прессы, меняется отношение на Западе к украинскому вопросу на фоне экономических проблем у самой Европы. Мы не можем исключать, что экономическая помощь Запада будет уменьшена и это будет приводить к еще большему дефициту бюджета», — выразил мнение Бороденко.

Экономист добавил, что в случае если ситуация не поменяется, то есть Запад продолжит свою экономическую помощь, а боевые действия продолжатся, то прогнозирование уровня предстоящей инфляции представляется тяжелым.

«Не будем забывать, что Украина планирует наращивать количество военных, а большую армию нужно содержать, кормить, обеспечивать топливом. Топливо дорогое, в основном оно поставляется с Запада. Если мы говорим о военных, возможно, они обеспечены топливом, но топливо используется и при перевозке товаров, сельскохозяйственных продуктов. Когда топливо дорожает, растут и цены», — отметил Бороденко.

При этом специалист выразил сомнение в эффективности принимаемых Украиной мер.

Кроме того, Бороденко напомнил слова экономического советника украинского президента Владимира Зеленского Олега Устенко, который заявил, что Киеву для покрытия дефицита бюджета необходима ежемесячная сумма в размере $9 млрд. По словам эксперта, таких средств на Украине нет.

Согласно данным украинского Госстата, годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 21,5%, что на 3,1% выше майских данных. Bloomberg отмечает, что этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. В беседе с Forbes бывший заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий спрогнозировал, что к концу года инфляция может разогнаться до 30%, а резервы упасть до критически низкого уровня. При этом сценарии, полагает эксперт, Нацбанку придется вновь ввести жесткие ограничения, вплоть до запрета большей части импорта, кроме топлива и вооружения.

Ранее, 19 июля, представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас заявил, что финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу. При этом он уточнил, что Киеву требуется иностранная помощь, чтобы компенсировать ежемесячный дефицит бюджета в размере €5 млрд.

13 июля президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина получила от финучреждения $1,7 млрд финансовой помощи.

Вместе с тем продолжается и обесценивание гривны. Так, в беседе с местной редакцией Forbes заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса объяснил, что «печать» денег сделала фактически невозможным дальнейшее укрепление национальной валюты.

Монетизация госбюджета ускорилась на Украине летом. Так, глава Нацбанка республики Кирилл Шевченко в колонке для «Экономической правды» писал, что только за июнь НБУ провел эмиссию в 105 млрд гривен. За период с марта по апрель, по его данным, было напечатано совокупно 70 млрд гривен.