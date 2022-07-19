Реклама
Прямой эфир
Мир
В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс
Армия
Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка
Мир
Путин указал на хорошие темпы развития отношений между РФ и Ираном
Политика
В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Экономика
Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей
Мир
Польская прокуратура возбудила дело из-за нападения на посла РФ 9 мая
Наука
Солнечная буря обрушится на Землю 19 июля
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Армия
Два ракетоносца Ту-160 провели полет над нейтральными водами Баренцева моря
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»

Байдена обвинили в манипуляции списком «режимов агрессии»

Американист Домрин: американский список «стран-поработителей» — перечень их геополитических врагов
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США манипулируют списком «режимов-агрессоров», включая и удаляя из него страны в зависимости от внешнеполитической ситуации. Об этом «Известиям» рассказал американист, профессор права Высшей школы экономики Александр Домрин.

Так он прокомментировал тот факт, что 15 июля американский президент Джо Байден подписал резолюцию о проведении в стране с 17 по 23 июля Недели порабощенных народов, в которой говорится об агрессии девяти стран, включая Китай и Россию, в отношении других народов.

«Неделя [порабощенных народов] появилась 1959 при Эйзенхауэре (Дуайт Дэвид, 34-й президент США. — Ред.). Проект писал Лев Добрянский, украинский националист. В тексте резолюции русский империализм (подчеркиваю, русский, хотя казалось бы тогда был Советский Союз) обвиняется в том, что подчинил себе целый набор стран Центральной, Восточной Европы, упоминаются республики Союза, в том числе, так называемая Белая Рутения (Белоруссия), Армения. Тут же — Mainland China (Континентальный Китай. — Ред.), Северный Вьетнам, Тибет (хотя в 1959 году этот регион уже вошел в состав Китая)… Но во всем, по логике закона, был виноват русский империализм», — говорит Домрин.

Неделя, по его мнению, актуальна для США тем, что набор стран меняется в зависимости от геополитической повестки.

«По сути это набор врагов США, иначе это никак не назовешь. Сейчас в списке девять стран. Понятное дело, что среди них Россия как преемник российского империализма и приемник СССР. А далее интересно: если раньше Континентальный Китай был порабощенным народом, то сегодня он сам объявляется страной-агрессором, которая якобы нарушает права человека, несет горе за пределами границ. Я, честно говоря, не представляю, где сейчас Китай за своими границами может нести агрессию. Также в списке еще семь стран, среди них Иран, Белоруссия, Сирия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Корейская Народно-Демократическая Республика», — добавил американист.

Он обратил внимание, что Саудовская Аравия избежала участи попадания в список, так как на момент выхода официальной публикации о Неделе Джо Байден находился с визитом в Эр-Рияде.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022