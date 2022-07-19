Байдена обвинили в манипуляции списком «режимов агрессии»

США манипулируют списком «режимов-агрессоров», включая и удаляя из него страны в зависимости от внешнеполитической ситуации. Об этом «Известиям» рассказал американист, профессор права Высшей школы экономики Александр Домрин.

Так он прокомментировал тот факт, что 15 июля американский президент Джо Байден подписал резолюцию о проведении в стране с 17 по 23 июля Недели порабощенных народов, в которой говорится об агрессии девяти стран, включая Китай и Россию, в отношении других народов.

«Неделя [порабощенных народов] появилась 1959 при Эйзенхауэре (Дуайт Дэвид, 34-й президент США. — Ред.). Проект писал Лев Добрянский, украинский националист. В тексте резолюции русский империализм (подчеркиваю, русский, хотя казалось бы тогда был Советский Союз) обвиняется в том, что подчинил себе целый набор стран Центральной, Восточной Европы, упоминаются республики Союза, в том числе, так называемая Белая Рутения (Белоруссия), Армения. Тут же — Mainland China (Континентальный Китай. — Ред.), Северный Вьетнам, Тибет (хотя в 1959 году этот регион уже вошел в состав Китая)… Но во всем, по логике закона, был виноват русский империализм», — говорит Домрин.

Неделя, по его мнению, актуальна для США тем, что набор стран меняется в зависимости от геополитической повестки.

«По сути это набор врагов США, иначе это никак не назовешь. Сейчас в списке девять стран. Понятное дело, что среди них Россия как преемник российского империализма и приемник СССР. А далее интересно: если раньше Континентальный Китай был порабощенным народом, то сегодня он сам объявляется страной-агрессором, которая якобы нарушает права человека, несет горе за пределами границ. Я, честно говоря, не представляю, где сейчас Китай за своими границами может нести агрессию. Также в списке еще семь стран, среди них Иран, Белоруссия, Сирия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Корейская Народно-Демократическая Республика», — добавил американист.

Он обратил внимание, что Саудовская Аравия избежала участи попадания в список, так как на момент выхода официальной публикации о Неделе Джо Байден находился с визитом в Эр-Рияде.