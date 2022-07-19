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Посол РФ оценил желание главы МИД Великобритании поговорить с Путиным

Посол РФ в Лондоне Келин: посол Великобритании Лиз Трасс не слушает оппонентов
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Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не слушает и не воспринимает аргументы оппонентов. Об этом 19 июля заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

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Дипломат обратил внимание на заявления главы британской дипломатии о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным при участии Индии и Индонезии.

«Мы видели Лиз Трасс в деле, когда она приехала в Москву. Это было печальное зрелище. Все об этом много говорили», — отметил Келин.

По его словам, «осадить» главу МИД России Сергея Лаврова у нее не получилось, поэтому вряд ли она будет способна сделать что-то в компании Индонезии.

«У нее есть одна особенность: она аргументы не слушает или пропускает их мимо ушей. В этом я убедился сам», — подчеркнул российский посол.

Судьба британских наемников, взятых в плен в Донбассе, не интересует власти Великобритании, отметил дипломат. Он констатировал отсутствие действий Лондона в данном вопросе.

«Я, честно говоря, не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, которые сейчас находятся в плену. Они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее», — сказал он в эфире «России 24».

17 июля Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра Великобритании. По словам дипломата, она «готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова». После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что попытка «дурно образованной женщины» «осадить» в феврале Лаврова в Москве закончилась позором Трасс.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Защита осужденных подала апелляции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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