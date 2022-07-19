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В Совфеде призвали Эстонию уважительно относиться к собственным гражданам

Сенатор Совфеда Джабаров: Эстония заигралась, считая, что может грубить своему великому соседу
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Эстония заигралась, считая, что может позволить грубить своему великому соседу, заявил во вторник, 19 июля, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Эстония, мне кажется заигралась, считая себя одной из ведущих стран НАТО, которая может себе позволить своему великому соседу иногда даже грубить и высказывать какие-то требования. Они немножко преувеличивают свои возможности и силу», — подчеркнул политик.

По мнению Джабарова, Эстонии следовало бы вспомнить о том, что раньше эстонцы и русские проживали в одной стране, а также уважительно относиться к гражданам своего государства.

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«Многие там русские по происхождению, владеют русским языком. Поэтому я думаю, что не стоит эстонцам ввязываться в историю, которая сейчас развивается на Украине. Это только во вред самой Эстонии может пойти», — заключил сенатор.

Ранее в этот день спикер Государственной думы Вячеслав Володин возмутился словами властей Эстонии, которые предложили «заняться» гражданами страны, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы». Володин также обратил внимание на то, что никто из европейских лидеров, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились и не осудили Эстонию за человеконенавистническую позицию.

15 июля кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас заявила, что у Эстонии есть только один враг — Россия. Она подчеркнула, что РФ якобы сделала мир значительно более опасным, чем это казалось совсем недавно.

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