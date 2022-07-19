Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР назвали фейком утверждения о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя
Мир
Экс-полковник армии США заявил о поражении Байдена в битве за Украину
Мир
В Херсоне рассказали об уничтожении большинства украинских диверсантов
Мир
В Китае заявили о неэффективности санкций против России
Мир
Евросоюзу предрекли «мегакризис» из-за провальной политики и санкций
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Интернет
Хакер RaHDIt предупредил о прослушке через телевизор и пылесос
Мир
В США пригрозили жесткими мерами «нарушителям» мирового порядка
Мир
В WSJ назвали позором итоги визита Байдена в Саудовскую Аравию
Мир
Президенты США и Украины выступят на неделе высокого уровня ГА ООН
Мир
Зрителей Fox News возмутили оправдания супруги президента США

В Госдуме возмутились идеей Эстонии запретить россиянам владеть оружием

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин возмутился инициативой властей Эстонии запретить владение оружием россиянам и белорусам, назвав предложение «новым уровнем деградации». Об этом политик 19 июля написал в своем Telegram-канале.

Язык сломать: правящая коалиция Эстонии покончит с русскими школами
Процесс перехода планируют начать уже в 2024 году

«Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам», — написал Володин.

Также власти страны предложили «заняться» эстонцами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы», продолжил он.

Володин обратил внимание на то, что никто из европейских лидеров, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились и не осудили Эстонию за человеконенавистническую позицию.

«Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — поделился он мнением.

В Эстонии откровенно рассуждают о желании избавиться от несогласных, в расчете запугать население, заключил Володин.

15 июля кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас заявила, что у Эстонии есть только один враг — Россия. Она подчеркнула, что РФ якобы сделала мир значительно более опасным, чем это казалось совсем недавно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022