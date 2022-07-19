В Госдуме возмутились идеей Эстонии запретить россиянам владеть оружием

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин возмутился инициативой властей Эстонии запретить владение оружием россиянам и белорусам, назвав предложение «новым уровнем деградации». Об этом политик 19 июля написал в своем Telegram-канале.

«Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам», — написал Володин.

Также власти страны предложили «заняться» эстонцами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы», продолжил он.

Володин обратил внимание на то, что никто из европейских лидеров, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились и не осудили Эстонию за человеконенавистническую позицию.

«Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — поделился он мнением.

В Эстонии откровенно рассуждают о желании избавиться от несогласных, в расчете запугать население, заключил Володин.

15 июля кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас заявила, что у Эстонии есть только один враг — Россия. Она подчеркнула, что РФ якобы сделала мир значительно более опасным, чем это казалось совсем недавно.