У Эстонии есть только один враг — Россия. Об этом 15 июля заявила кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас.

«У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад», — сказала она, выступая перед депутатами парламента.

По ее словам, Россия якобы «внесла существенный вклад в резкий рост цен на энергоносители, рассчитывая внести нестабильность в общество».

Накануне Каллас официально заявила о своем решении уйти в отставку с должности премьер-министра. Рассказывая о своих достижениях, она заявила, что ее правительство вложило миллиард евро в укрепление обороноспособности Эстонии, добилось усиления восточного крыла НАТО и было одним из самых больших сторонников Украины.

Ожидается, что на внеочередной сессии парламента 15 июля Каллас попросит мандат для новой трехпартийной коалиции во главе с ней.