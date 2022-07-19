ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Камышевахе Запорожской области. Об этом сообщил во вторник, 19 июля, официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожено до 200 боевиков», — сказал Конашенков на брифинге.

Ранее, 15 июля, в Минобороны сообщили об уничтожении около 300 националистов «Правого сектора» в Артемовске Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за помощь террористам и радикалам будут выселять на Украину. Он пояснил, что речь идет, в частности, о пособничестве радикалам типа «Правого сектора». По его словам, соответствующий указ уже подписан в рамках усиления мер антитеррористического характера.

«Правый сектор» — правоэкстремистская группировка. Организация образована в конце ноября 2013 года как конфедерация уличных футбольных фанатов и праворадикальных националистических группировок. Запрещена в РФ решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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