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Владелец бренда I Am Studio рассказал о перспективах площадок H&M в магазинах

Владелец бренда I Am Studio Воронин: в России нет альтернативы H&M, его могут заменить бренды из Китая или Турции
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Фото: TASS/EPA/ANATOLY MALTSEV
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В России нет альтернативы уходящей сети магазинов H&M, ее площади могут быть заняты брендами из Китая или Турции, считает владелец бренда I Am Studio Олег Воронин. Такое мнение он выразил во вторник, 19 июля, в беседе с «Известиями».

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Как отметил предприниматель, распродажа товаров H&M, скорее всего, будет происходить через собственный интернет-магазин или маркетплейсы с большими скидками, потому что на складах магазина есть весенняя коллекция. И хотя такая одежда сейчас не актуальна, спрос на нее все равно будет, так как других поставок уже не предвидится.

«Бизнес H&M специфический, потому что магазины очень большие и не так много игроков могут захотеть занять подобные площади. Среди российских брендов альтернативного варианта не найдется, только если захотят зайти зарубежные бренды — из Китая или Турции. Для них это хорошая возможность сэкономить на вложениях, ведь помещения уже готовые. Если покупателя на магазины не найдется, то часть помещений бренд отдаст торговым центрам, которые разобьют большие магазины на маленькие и сдадут в аренду», — рассказал Воронин.

Скорее всего, бренду H&M придется договариваться с торговыми центрами, чтобы продлить свои контракты на тот период, пока компания будет искать подходящего покупателя, отметил владелец I Am Studio. Воронин выразил мнение, что покупателем может стать компания Inditex (дочерние компании — Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Uterqüe и Zara Home).

«И это связано не с большим желанием бренда уйти из России, а с проблемами с логистикой, потому что в основе концепция бренда выстроена вокруг быстрого поступления товаров на полку. В настоящей ситуации концепция не сможет работать: с поставками товаров у бренда проблемы», — пояснил предприниматель.

Днем ранее сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ. Позже стало известно, что компания с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи оставшихся товаров.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

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