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Зрителей Fox News возмутили оправдания супруги президента США

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Зрителей телеканала Fox News возмутили высказывания супруги президента США Джил Байден, попытавшейся оправдать неудачи американского лидера. Комментаторы раскритиковали ее после выхода сюжета 19 июля на Youtube.

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Жена Джо Байдена заявила, что мужу постоянно нужно решать существующие проблемы, при этом «ему столько всего выпало на пути». Также она отметила, что у президента было много планов и надежд.

«Столько всего выпало на его пути? Он создал все эти проблемы», — написал один из комментаторов.

Другой зритель подчеркнул, что это работа президента, и выразил мнение, что супруга американского лидера «будто ждет, что мир будет постоянно нянчиться с ним, потому что он неспособный».

«Почему она жалуется о том, что знает, что он ничего не делал уже более 48 лет», — уточнил один из американцев.

«Он подписал себе приговор в тот день, когда был приведен к присяге. Какой смысл жаловаться, Джилл?» — добавил комментатор.

Накануне стали известны результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу Байдена. Как уточняют аналитики, представленный итог оставляет американского лидера в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем экс-президента США Дональда Трампа и его партию в 2018 году.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

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