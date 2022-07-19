Эксперты подсчитали убытки западных ритейлеров от ухода из РФ

Общие убытки от закрытия российских магазинов иностранных ретейлеров составят $760–800 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на две аудиторские компании.

Речь идет о компаниях, которые приостановили деятельность в России, но пока еще не объявляли об окончательном уходе с рынка РФ.

По подсчетам экспертов, больше всего потерь может понести испанская Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — примерно $300 млн.

Кроме того, японская Uniqlo рискует потерять $150–170 млн, почти столько же французская Decathlon.

В Statista посчитали, что за 2020 год общая доля выручки на продажи в России у Uniqlo составила 1,3 %, у Inditex — 8,5 %.

В то же время у объявившей об окончательном уходе с российского рынка H&M доля выручки от продаж в РФ составила за 2020 год 4 %.

Один из собеседников издания отметил, что, если ритейлерам не удастся распродать все свои остатки и успешно решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей, убытки могут составить и большую сумму.

Ранее в понедельник, 18 июля, сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ. Позже стало известно, что компания с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи оставшихся товаров.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.