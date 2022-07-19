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Индонезия пригласила РФ принять участие в проекте по переносу столицы

Индонезия пригласила РФ принять участие в проекте по переносу столицы

Посол Воробьева: Индонезия пригласила РФ принять участие в проекте по переносу столицы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы страны из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.

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«По итогам встречи президентов наших стран в Москве достигнута договоренность о том, что мы будем наращивать инвестиционное сотрудничество», — сообщила она в разговоре с «РИА Новости».

По словам дипломата, правительство Москвы проявляет интерес в участии в проекте. Она выразила надежду на то, что это будет осуществлено.

В 2019 году правительство Индонезии объявило конкурс на проект новой столицы страны, которую решено построить в провинции Восточный Калимантан.

К конкурсным проектам был выдвинут ряд требований, например, обязательное использование концепций «умного» города (Smart City) и «лесного» города (Forest City). Призовой фонд составляет $353 тыс., а главный выигрыш — $140 тыс.

Участок, выделенный в Восточном Калимантане под строительство новой столицы, занимает площадь 180 тыс. га.

На 74-й годовщине независимости Индонезии, 16 августа, президент республики Джоко Видодо предложил парламенту перенести столицу из Джакарты на остров Калимантан (Борнео). Позже он объявил о переносе официально. На проект будет выделено около $32 млрд. Основные работы по переезду запланированы на 2021 год.

Джакарта находится на северо-западном побережье острова Ява и имеет проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Калимантан расположен в сейсмически безопасном районе государства, что является немаловажным фактором для страны.

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