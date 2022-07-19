Bloomberg: жара помешает Европе восстановить запасы газа перед зимой

Аналитики Rystad Energy предрекли Европе аномальную жару, которая помешает восстановить запасы газа в преддверии зимы. Об этом 18 июля сообщает агентство Bloomberg.

В компании Maxar сообщили, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале текущей недели. Таким образом Европа столкнется со штормом намного раньше, чем предполагалось до этого. В связи с этим регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который принесет «энергетический шторм».

Эксперты сообщили, что аномальные погодные условия поспособствуют росту производства солнечной энергии. Однако также они в равно степени увеличат спрос на охлаждение, в результате которого вырастут цены на сжиженный природный газ.

В Rystad Energy считают, что повышение температуры может помешать Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Аналитики сообщили, что уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.

До этого, 14 июля, обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа. Обозреватель предположила, что сильнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные ограничения ради экономии энергии.

12 июля обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов написал, что Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1».

Страны Евросоюза уже начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов. Однако, согласно прогнозу европейских аналитиков, СП-1 возобновит прокачку на 40%, и этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Если объемы поставок по газопроводу не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70% к концу года, полагают эксперты.