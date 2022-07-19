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Адвокат усомнился в наказании соседей-курильщиков

Адвокат Трунов усомнился в наказании соседей-курильщиков
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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов усомнился в возможности реального наказания соседей-курильщиков.

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В беседе с НСН в понедельник, 18 июля, эксперт высказал мнение, что главной проблемой закона о запрете курения в общественных местах является неэффективность наказания, потому люди снова и снова нарушают его.

Он напомнил, что курение в общественных местах запрещено с 2013 года, и запрет также касается жилых помещений: подъездов, технических этажей, чердаков, лифтов, коридоров, подвалов, лестниц и лестничных площадок. За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей.

«Но плохо то, что повторность не влечет за собой повышения ответственности. Участковые относятся к этому достаточно скептично, потому что 500 рублей никого не дисциплинируют, а доказательств нужно собирать много. По закону, если курение человека на своем балконе не затрагивает соседей, то он может курить там. Но если дым идет к соседям – то человек не имеет права курить. Здесь тоже надо доказать, а на выходе наказание все равно составит 500 рублей», — объяснил Трунов.

Он указал на то, что более жесткое наказание предусмотрено за курение на детской площадке — от 2 до 3 тыс. рублей, оно «дисциплинирует сильнее».

Между тем, отметил адвокат, доказать причинение вреда здоровью соседом-курильщиком практически невозможно, если только курение соседа не привело к пожару— это уже уголовная ответственность, которая влечет наказание до одного года. В таком случае пострадавшие имеют право обратиться в суд для возмещения вреда.

Ранее в этот день ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала рассказал о возможности «наказать» курящих соседей. По его словам, главной проблемой данного вопроса будет сам процесс фиксации попадания табака в жилое помещение, пишет RT. Он предложил привлечь других соседей, чтобы те засвидетельствовали факт попадания табачного дыма в квартиру из конкретного источника, например, из окна этажом ниже, пишет «Федеральное агентство новостей». Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры. Кроме тог, можно сфотографировать курящего на балконе соседа. Зафиксировав происходящее, жильцы могут подать иск в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда, пишет сайт kp.ru.

По словам юриста, рамках конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, а также федеральных законов и Конституции РФ россияне обязаны не нарушать права жильцов того помещения, в котором они проживают, сообщает телеканал «360».

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