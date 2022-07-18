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Юрист Мацала рассказал о взыскании компенсации с курящего соседа

Юрист Мацала заявил о возможности взыскать с курящего соседа компенсацию
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Каждый гражданин в своей квартире имеет право не соприкасаться с последствиями курения табака, такими как дым и запах. Если они мешают соседям, курящих граждан можно привлечь к ответственност, рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала в понедельник, 18 июля.

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Он напомнил, что граждане имеют право на благоприятную окружающую среду по Конституции РФ, федеральному законодательству и нормам рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которым Россия присоединилась в 2008 году.

По этим документам, граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья от продуктов табакокурения. При этом пользование жилым помещением должно осуществляться с соблюдением прав и законных интересов всех жильцов дома.

В случае нарушения этих норм граждане, желающие привлечь курильщиков к ответственности, должны зафиксировать факт попадания табачного дыма в помещение. Для этого можно привлечь других соседей, который засвидетельствуют факт попадания продуктов табакокурения в квартиру из конкретного источника — например, окна квартиры на нижнем этаже.

«Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры», — рассказал Мацала в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, можно сфотографировать курящего соседа с помощью смартфона или вызвать участкового, который может подтвердить документально наличие стойкого запаха табачного дыма, проникающего из определенной квартиры.

«Далее, после фиксации происходящего, можно подать исковое заявление в суд о прекращении противоправного поведения и компенсации морального вреда», — подытожил юрист.

26 декабря 2021 года юрист Европейской юридической службы Павел Корытов рассказал о том, какие запреты в отношении курильщиков будут ужесточены. По его словам, в 2022 году на объектах недвижимости и предприятиях начнут вводить штрафы до 3 тыс. рублей за курение. К тому же ужесточится ответственность за пожар, возникший по вине курильщика.

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