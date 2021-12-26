Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году

В 2022 году запреты, касающиеся ограничений для курящих людей, ужесточат. Об этом рассказал «Прайм» юрист Европейской юридической службы Павел Корытов 26 декабря.

По его словам, в будущем году на объектах недвижимости и предприятиях начнут вводить штрафы до 3 тыс. рублей за курение. К тому же ужесточится ответственность за пожар, возникший по вине курильщика.

«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей», — пояснил он.

Юрист также отметил, что правительство обсуждает меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Кроме того, сигареты в будущем году подорожают.

Корытов напомнил, что нацпроект «Демография» поставил цель по снижению числа курильщиков в России до 10% к 2024 году. По его словам, почти десятилетняя борьба с курением ведется в рамках реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую подписали 180 стран, в том числе и Россия.

10 декабря депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести штраф за курение рядом с беременными женщинами или несовершеннолетними. Он обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой оценить «целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета».

В октябре сообщалось, что российские специалисты намерены создать систему, которая будет отслеживать курящих сигареты и вейпы в неположенных местах.

С 1 января текущего года жителям России запретили курить в медицинских учреждениях, местах торговли и на складах, а затем вступили в силу требования к оснащению мест курения на открытом воздухе.