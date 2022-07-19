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СМИ сообщили о планах Apple сократить наем сотрудников в 2023 году

Bloomberg: Apple планирует сократить наем сотрудников в связи с нестабильной экономической обстановкой
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Фото: Global Look Press/dpa/Andrej Sokolow
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Американская корпорация Apple намерена снизить число новых сотрудников в 2023 году, а также принять ряд других мер для предотвращения кризиса. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Apple планирует снизить темпы найма в следующем году, а также сократить расходы в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом», — говорится в публикации.

Собеседники агентства подчеркнули, что данное решение обусловлено нестабильной экономической обстановкой в мире. Между тем, производительность компании не должна пострадать: в частности, график выхода новых продуктов в следующем году пока остается без изменений.

13 июля Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором предупредил о риске рецессии в ряде стран в случае ужесточения антироссийских санкций и проблем с поставками газа в Европу. В докладе говорится о том, что санкции против России могут привести к дальнейшему повышению мировых цен на энергоносители и продовольственному кризису на фоне нехватки основных сырьевых товаров.

Глава МВФ прогнозирует также, что 2022 год будет тяжелым для мировой экономики, а 2023 — возможно, еще тяжелее, с высоким риском рецессии.

12 июля МВФ понизил прогнозы по росту внутреннего валового продукта (ВВП) США. По сравнению с апрельским отчетом МВФ, в котором рост ВВП американской экономики на 2022 год ожидался на уровне 3,7%, новый прогноз — меньше на 1,4% и составляет 2,3% роста. В 2023 году МВФ ожидает, что ВВП США вырастет всего на 1%, что меньше апрельского прогноза более чем вдвое.

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