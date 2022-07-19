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В России выросли продажи китайских телевизоров
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В России выросли продажи китайских телевизоров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Продажи телевизоров китайских брендов в России выросли почти вдвое, рассказали «Известиям» представители крупных маркетплейсов.

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На Ozon в мае они увеличились на 95% относительно того же месяца прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Тенденцию можно было бы связать с приостановкой поставок электроники ряда популярных марок, однако дело не только в этом — спрос на ТВ производителей из поднебесной начал расти еще в январе. Тогда на площадке продали на 40% больше телевизоров китайских брендов по сравнению с тем же периодом 2021 года.

«На маркетплейсе за январь–май год к году среди китайских брендов больше всего выросли продажи телевизоров Haier, Fusion, Harper и Xiaomi. За обозначенный период у Haier зафиксирован почти десятикратный рост продаж, что позволило бренду в этом году войти в число лидеров. Но первое место по штучным продажам телевизоров среди китайских брендов сохраняет Xiaomi», — уточнили в пресс-службе маркетплейса.

Там добавили, что все гаджеты китайских брендов в топ-10 по продажам оснащены функцией Smart TV. У трети из них диагональ экрана больше 42 дюймов и разрешение 4К, отметили в Ozon.

Рост продаж китайских телевизоров зафиксировали и на марктеплейсе Wildberries. Там отметили, что наиболее популярны модели с функцией Smart TV, с HD-разрешением и диагональю 32 дюйма стоимостью около 15–16 тыс. рублей. Бренды-лидеры по штучным продажам на площадке — BBK, Thomson, Xiaomi, LG и Samsung, рассказал представитель ритейлера.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дар поднебесный: в России выросли продажи китайских телевизоров

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