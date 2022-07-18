Военкор «Известий» показал кадры танковых учений в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в рамках учений танковый батальон прошел трассу из десятков километров, чтобы выйти на огневой рубеж. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал кадры выполнения экипажами учебных заданий.

«Экипажи получили задание: сначала вождение — круг 6 км. А затем уже стрельба. Два танка выдвигаются под прикрытием двух БМП», — сказал журналист.

В экипажи вошли не только танкисты. Работали также механики, водители и наводчики. Задачей каждого экипажа было осуществить по четыре выстрела, затем поменять позицию.

Огонь на учениях корректируют при помощи беспилотника, координаты передают по рации. Новички, пришедшие в батальон примерно неделю назад, таким образом под руководством более опытных товарищей учатся выявлять и уничтожать противника.

По словам первого помощника начальника штаба Второго танкового батальона Народной милиции ДНР с позывным Лось, важно не только обучить новобранцев, но и грамотно подобрать экипаж.

«Самое сложное — это найти между экипажем ту самую искорку, чтобы они с полуслова друг друга понимали», — сказал он.

Курс обучения проходит в ускоренном режиме. После двух недель учений скомплектованные экипажи выйдут на передовую.

Ранее в этот день командир танкового взвода ОТБ «Дизель» из ДНР с позывным Марик рассказал о том, как закаляет характер военное училище, что самое главное для танкистов, участвующих в спецоперации по защите населения Донбасса, а также о том, что испытывает выходящий на передовую военнослужащий.

Также 18 июля стало известно, что в ДНР российские войска высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации «иностранного легиона». В Министерстве обороны России сообщили, что уничтожено до 250 боевиков. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня (РСО) «Ураган», три взвода «Градов» и 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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