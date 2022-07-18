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ВС РФ поразили пункт «иностранного легиона» в ДНР

ВС РФ поразили пункт «иностранного легиона» в ДНР, уничтожено до 250 боевиков
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские войска высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации «иностранного легиона» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уничтожено до 250 боевиков, сообщили в понедельник, 18 июля, в министерстве обороны России.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского иностранного легиона. Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов. Онлайн спецоперации 18 июля
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Еще около 60 националистов батальона 118-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Черкасской области. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня (РСО) «Ураган», три взвода «Градов» и 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б»

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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