Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 18 июля взял интервью у командира танкового взвода ОТБ «Дизель» с позывным Марик. Мужчина год назад окончил военное училище и стал одним из лучших командиров в батальоне.

По словам танкиста, он услышал по телевизору об открытии военного училища, подал документы в военкомат.

«Я ни капли не жалею, что окончил военное училище, там было много переломных моментов, когда хотелось бросить всё, но в таких моментах закаляется характер», — рассказал он.

Несмотря на высокий рост, ему пришлось в начале спецоперации по защите Донбасса буквально жить в танке.

«С начала спецоперации мы выходили на Николаеву под Волновахой еще в марте, когда было холодно, мы жили в танках, ночевали в танках», — признался танкист.

Самое главное — это сохранить свою жизнь и своих сослуживцев, подчеркнул командир. Из-за невозможности вылезти из танка бойцы ходили в туалет в пластиковые бутылки.

«Ничего страшного. Зато здоровы будут, все живы и вернутся домой. Много ситуаций было. Сейчас у нас машинки поновее, а были 72-е, там были проблемы», — продолжил офицер.

Он также рассказал журналисту о страхе смерти, который испытывает выходящий на передовую военнослужащий.

«Боятся мои пацаны, боюсь в какой-то степени и я. Но ты выезжаешь, и до первого выстрела у тебя страх. Всё, ты увидел цель, у тебя страх пропадает. После первого боевого крещения начинается какой-то адреналин, азарт», — продолжил Марик.

В этом случае есть риск заиграться, а потом расслабиться, после чего «прилетает».

Во время боевых действий нельзя падать духом, поэтому большинство военнослужащих выглядят вполне веселыми, несмотря на то что находятся на передовой и рискуют собственной жизнью.

На поле боя есть шутки, они своеобразные, но военные их понимают.

«А как по-другому? Если командир будет, как овощ, грустить, то и бригада будет также. Не надо падать духом, надо надеяться, думать о хорошем. Мы все уверены, что победим», — добавил танкист.

8 июля Трушнин рассказал, что силы Донецкой Народной Республики (ДНР) в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам республики обстрелами из РСЗО «Град». Контрбатарейную борьбу ведет единственный в Донбассе реактивный дивизион под командованием женщины. Полковник Ольга Качура с позывным Корса уже восемь лет защищает Донбасс, но такой противник для нее в новинку, теперь ВСУ стреляют из западного оружия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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