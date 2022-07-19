Реклама
Прямой эфир
Наука
Источники сообщили о вероятном переносе запуска миссии «Луна-25»
Спорт
СМИ заподозрили фигуриста Ханю в планах объявить о завершении карьеры
Спорт
У футболиста дортмундской «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль
Туризм
В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей
Общество
Талантливые дети покорили Арктику на ледоколе «50 лет Победы»
Мир
Аналитики предрекли «энергетический шторм» Европе из-за жары
Общество
В Москве откроют детский сад на 200 мест
Мир
Власти Херсонской области заявили об усилении системы ПВО в регионе
Мир
Посол РФ заявила об очереди для переговоров с Лавровым на саммите G20
Общество
Детскую поликлинику открыли в Ясеневе после комплексной реконструкции
Мир
Совет Пулитцеровской премии отказался отбирать призы у газет NYT и WP

Актер Васильев поздравил Ширвиндта с 88-летием

Актер Васильев поздравил Ширвиндта с 88-летием и назвал рыбалку лучшим праздником для него
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Александр Ширвиндт не привык праздновать свои дни рождения в Москве, обычно он уезжает, но лучший праздник для него — это рыбалка. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил народный артист России Юрий Васильев, 19 июля поздравляя Ширвиндта с 88-летием.

«Я снял свои спектакли»: почему Александр Ширвиндт не хочет играть Мольера
Народные артисты РСФСР вернулись на сцену Театра сатиры, Федор Добронравов снова в труппе

«Без ложной скромности я могу назвать Александра Анатольевича Ширвиндта своим другом. 46 лет я знаю его, так как столько же служу в Театре Сатиры. Подарив мне свою последнюю книгу, Александр Анатольевич мне очень хорошо написал: «Юрочке Васильеву, соавтору жизни, творчества и дружбы». Я уже подготовил поздравление к дню рождения, которое ему вручат завтра», — подчеркнул Васильев.

В своем поздравлении актер написал: «За 46 лет мы с вами прожили очень интересную жизнь. Бывало всякое — трагедии, радости, веселье, застолье, творчество. В общем, знаем мы друг друга очень хорошо. И поэтому я благодарю вас за то, что вы для меня сделали по жизни, за эту дружбу, за то, что я в любой момент мог к вам обратиться, за то, что мы были откровенны друг с другом. 88 — очень красивая дата. Одна восьмерка означает мудрость и терпение, а вторая восьмерка — бесконечная любовь к вам».

Васильев выразил мнение, что после ухода с поста худрука Театра Сатиры Ширвиндт чувствует хорошо: он играет спектакли, бывает на премьерах, приезжает в театр, когда захочет.

«Думаю, он прибывает в покойном состоянии, хотя для него важно и нужно движение», — отметил Васильев.

По его словам, Ширвиндт никогда не празднует свои дни рождения в Москве — обычно он уезжает на Валдай или на дачу и отмечает в кругу семьи. Также его часто посещают его ученики — Леонид Ярмольник, Федор Добронравов.

«Но, полагаю, лучший праздник для него — это рыбалка. Завтра позвоню, узнаю, что поймал к праздничному столу», — заключил актер.

Александр Ширвиндт — советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий. Окончил Театральное училище имени Щукина, а в 1970 году пришел в Театр Сатиры. С того времени на сцене родного театра им были сыграны десятки ролей. А кроме того, поставлено свыше 20 спектаклей, среди которых «Проснись и пой!» совместно с другим режиссером — Марком Захаровым, «Маленькие комедии большого дома», «Женщины без границ», «Дураки» и «Чемоданчик». В 2000 году Александр Ширвиндт стал художественным руководителем театра и руководил им 21 год.

27 сентября 2021 года стало известно о том, что Ширвиндт написал заявление об уходе, которое подписало вышестоящее руководство. Он добавил, что ему бы хотелось выступить в театре в качестве артиста, но пока он не знает, когда это желание удастся осуществить.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу ухода с поста Ширвиндта. Он отметил, что «его авторитет всегда будет жить в этом театре».

В учреждении Ширвиндта сменил актер Сергей Газаров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022