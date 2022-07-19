Актер Васильев поздравил Ширвиндта с 88-летием

Актер Александр Ширвиндт не привык праздновать свои дни рождения в Москве, обычно он уезжает, но лучший праздник для него — это рыбалка. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил народный артист России Юрий Васильев, 19 июля поздравляя Ширвиндта с 88-летием.

«Без ложной скромности я могу назвать Александра Анатольевича Ширвиндта своим другом. 46 лет я знаю его, так как столько же служу в Театре Сатиры. Подарив мне свою последнюю книгу, Александр Анатольевич мне очень хорошо написал: «Юрочке Васильеву, соавтору жизни, творчества и дружбы». Я уже подготовил поздравление к дню рождения, которое ему вручат завтра», — подчеркнул Васильев.

В своем поздравлении актер написал: «За 46 лет мы с вами прожили очень интересную жизнь. Бывало всякое — трагедии, радости, веселье, застолье, творчество. В общем, знаем мы друг друга очень хорошо. И поэтому я благодарю вас за то, что вы для меня сделали по жизни, за эту дружбу, за то, что я в любой момент мог к вам обратиться, за то, что мы были откровенны друг с другом. 88 — очень красивая дата. Одна восьмерка означает мудрость и терпение, а вторая восьмерка — бесконечная любовь к вам».

Васильев выразил мнение, что после ухода с поста худрука Театра Сатиры Ширвиндт чувствует хорошо: он играет спектакли, бывает на премьерах, приезжает в театр, когда захочет.

«Думаю, он прибывает в покойном состоянии, хотя для него важно и нужно движение», — отметил Васильев.

По его словам, Ширвиндт никогда не празднует свои дни рождения в Москве — обычно он уезжает на Валдай или на дачу и отмечает в кругу семьи. Также его часто посещают его ученики — Леонид Ярмольник, Федор Добронравов.

«Но, полагаю, лучший праздник для него — это рыбалка. Завтра позвоню, узнаю, что поймал к праздничному столу», — заключил актер.

Александр Ширвиндт — советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий. Окончил Театральное училище имени Щукина, а в 1970 году пришел в Театр Сатиры. С того времени на сцене родного театра им были сыграны десятки ролей. А кроме того, поставлено свыше 20 спектаклей, среди которых «Проснись и пой!» совместно с другим режиссером — Марком Захаровым, «Маленькие комедии большого дома», «Женщины без границ», «Дураки» и «Чемоданчик». В 2000 году Александр Ширвиндт стал художественным руководителем театра и руководил им 21 год.

27 сентября 2021 года стало известно о том, что Ширвиндт написал заявление об уходе, которое подписало вышестоящее руководство. Он добавил, что ему бы хотелось выступить в театре в качестве артиста, но пока он не знает, когда это желание удастся осуществить.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу ухода с поста Ширвиндта. Он отметил, что «его авторитет всегда будет жить в этом театре».

В учреждении Ширвиндта сменил актер Сергей Газаров.