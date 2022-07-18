ФК «Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем

Итальянский ФК «Милан» продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщается на сайте клуба.

Контракт с 40-летним игроком рассчитан на один сезон — до лета 2023 года, пишет сайт kp.ru. Как рассказал журналист Джанлука Ди Марцио, зарплата нападающего составит €1–1,5 млн, а также бонусы за результативные действия.

В прошлом сезоне Златан Ибрагимович сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, сделал три результативные передачи, сообщает «Спорт-Экспресс». Кроме того, он помог «Милану» выиграть чемпионат Италии.

Как напоминает RT, Ибрагимович присоединился к команде в 2020 году. Он провел за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. Первый его приход в «Милан» датируется 2010 годом. Тогда игрок пробыл в команде два сезона.

В конце мая этого года нападающий перенес операцию на левом колене. Из-за этого пропустит 7–8 месяцев, пишет Life.ru. Футболист позднее признался, что на протяжении полугода играл без крестообразной связки коленного сустава и не мог спать из-за боли.