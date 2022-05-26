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Ибрагимович пропустит больше полугода из-за операции на колене

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Фото: Global Look Press
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Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович пропустит семь–восемь месяцев из-за операции на связках колена. Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-служба клуба.

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«Ибрагимович любит поработать локтями и спровоцировать защитника»
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Хирургическое вмешательство потребовалось, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки, уточняет сайт kp.ru.

Операция, которая проводилась в больнице имени Жана Мермоза в Лионе, прошла успешно.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», ранее появилась информация, что 40-летний шведский нападающий был готов продлить контракт с клубом на год, однако из-за операции он может изменить решение и завершить карьеру.

В этом случае Ибрагимович может начать работать в компании покойного агента Мино Райолы. Контракт Златана Ибрагимовича, которому в октябре исполнится 41 год, рассчитан до 30 июня 2022 года.

В июне 2021 года Ибрагимович уже перенес операцию на колене.

В прошлом сезоне Златан Ибрагимович во всех турнирах провел 27 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. В составе «Милана» он стал чемпионом Италии. «Милан» по итогам прошедшего сезона впервые с 2011 года стал чемпионом страны.

«Милан» подписал Златана Ибрагимовича 2 января 2020 года. Футболист перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента, пишет REGNUM.

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