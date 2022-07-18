Щуки массово гибнут в озере под Тюменью

Жители микрорайона Лесобаза в Тюмени обеспокоены массовой гибелью рыбы в озере Оброчное. Они находят в водоеме мертвых щук, причем погибает уже взрослая рыба. Фото мертвой рыбы появилось в одном из городских пабликов.

Megatyumen.ru пишет, что в это озеро сбрасывают теплую воду с ТЭЦ-1. В этой связи специалисты не исключают, что рыба гибнет из-за жары и теплой воды.

В Росприроднадзоре подтвердили, что жара действительно может негативно влиять на рыбу, поскольку из-за очень теплой воды снижается содержание в ней растворенного кислорода.

«Наш город» в свою очередь, напоминает, что минувшей зимой местные рыбаки уже сталкивались с массовой гибелью рыбы в этом озере. Тогда также высказывалось предположение, что это могло произойти из-за сброса ТЭЦ технической воды. Однако во время проверки водоема прокуратурой загрязнения воды обнаружено не было.