В МИД Швейцарии объяснили данные об отказе страны лечить раненых с Украины

Швейцария оказывает более качественную и эффективную помощь в соответствии со своими гуманитарными обязательствами на местах, к тому же существуют препятствия из-за закона о нейтралитете при приеме раненых военных. Об этом в понедельник, 18 июля, заявили «Известиям» в министерстве иностранных дел страны.

Ранее в этот день газета Tages-Anzeiger сообщила о том, что швейцарские власти отказались принимать на лечение раненых военных и гражданских лиц с Украины.

«После того как о запросе НАТО стало известно, у ответственных ведомств, включая федеральные, выяснялось: может ли Швейцария принимать пациентов и в этом случае. Это было сделано в срочном порядке. В дополнение к внутренней координации со стороны координационной медицинской службы, МИДа и федерального департамента внутренних дел были приведены дополнительные разъяснения», — указали в ведомстве.

В МИДе подчеркнули, что Швейцария, как правило, оказывает более качественную и эффективную помощь в соответствии со своими гуманитарными обязательствами на местах, чем при госпитализации пациентов непосредственно в страну. К тому же существуют препятствия из-за закона о нейтралитете при приеме раненых военных — едва ли можно отличить гражданских от военных больных, пояснили в ведомстве.

«Исходя из этого, соответствующее разрешение не было предоставлено. Упомянутый анализ был отправлен в МИД и федеральное управление здравоохранения. Они, в свою очередь, направили выводы в координационную медслужбу. По результатам анализа подготовительные мероприятия на местном уровне были прекращены», — заключили в МИД Швейцарии.

По данным Tages-Anzeiger, соответствующий запрос поступил Швейцарии от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (структура НАТО), однако власти страны дали отказ из-за позиции нейтралитета.

Согласно одной из женевских и Гаагской конвенциям, нейтральные страны должны гарантировать, что после выздоровления военные не будут принимать участие в дальнейших военных действиях. В противном случае это может нарушить статус нейтрального государства.

20 апреля заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов назвал нейтралитет Швейцарии существующим только на словах. Он пояснил, что, несмотря на нейтралитет страны, который действовал даже в годы Второй мировой войны, Швейцария присоединилась к введенным Евросоюзом санкциям против России.

Швейцария поддержала некоторые вводимые западными странами антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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