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Путин освободил Виноградова от функций уполномоченного России при ЕСПЧ

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Mikhail Klimentyev
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Виноградов будет освобожден от должности уполномоченного при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится 18 июля в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ», — указано в тексте.

Михаил Виноградов выполнял функции уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека с 8 июля 2021 года, пишет «Газета.Ru».

14 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением ЕСПЧ.

7 июня юрист Мария Ярмуш отметила в беседе с «Известиями», что это решение является суверенным правом России. Она также рассказала, что в стране сейчас рассматривается возможность создания аналога ЕСПЧ, куда войдут либо страны СНГ, либо страны БРИКС.

В тот же день в Госдуме отметили, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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