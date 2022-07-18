Путин освободил Виноградова от функций уполномоченного России при ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Михаил Виноградов будет освобожден от должности уполномоченного при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится 18 июля в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ», — указано в тексте.
Михаил Виноградов выполнял функции уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека с 8 июля 2021 года, пишет «Газета.Ru».
14 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением ЕСПЧ.
7 июня юрист Мария Ярмуш отметила в беседе с «Известиями», что это решение является суверенным правом России. Она также рассказала, что в стране сейчас рассматривается возможность создания аналога ЕСПЧ, куда войдут либо страны СНГ, либо страны БРИКС.
В тот же день в Госдуме отметили, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.