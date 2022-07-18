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Названы первичные симптомы лихорадки Марбург

Эксперт Сафонова: высокая температура, боль в мышцах, фарингит являются первыми симптомами лихорадки Марбург
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Фото: Global Look press/Ulrich Niehoff
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Директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова в понедельник, 18 июля, рассказала «Известиям», как проявляется лихорадка Марбург (также известная как «болезнь зеленых мартышек»), а также о том, чем заболевание может быть опасно для жителей России.

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Специалист напомнила, что природные очаги распространения лихорадки Марбурга находятся в Африке, островах Индийского и Атлантического океана, хотя заболевание было открыто в 1967 году, когда возникли лабораторные заражения в ФРГ по причине завоза из Уганды зеленых мартышек, ткани которых использовались для создания вакцины от полиомиелита. При этом, сами обезьяны не являются природным резервуаром вируса — у них, как и у людей, развивается острая инфекция, часты летальные случаи. Естественными хозяевами вируса Марбург являются плодоядные летучие мыши Rousettus, колонии которых обитают в пещерах или рудниках.

Лихорадка Марбург — это гемморагическая лихорадка, характеризующаяся острым началом и внезапностью. Среди симптомов отмечаются высокая температура тела, лихорадка, боли в мышцах, головная боль, фарингит, а в дальнейшем — развивающаяся рвота, диарея, появление папулезной и макулезной сыпи, геморрагического диатеза, множественных кровотечений. Болезнь поражает почки, печень и поджелудочную железу. Возможны поражения сердечной мышцы и центральной нервной системы, которые могут проявляться спутанностью сознания, раздражительностью и агрессией. При поздней стадии заболевания возможно воспаление одного или двух яичек. Инкубационный период колеблется в пределах от двух до 21 дня.

«Заражение человека возможно при тесном контакте поврежденной кожи или слизистых с кровью больных людей или обезьян, их другими физиологическими жидкостями, органами, а также при контакте с поверхностями и материалами, которые загрязнены выделениями больных — одежда, постельное белье, инфицированный инъекционный инструмент, травмы при уколах инфицированной иглой и так далее», — рассказала Сафонова.

Эксперт добавила, что передача инфекции воздушно-капельным путем сомнительна, но при сильной кровавой рвоте риск заражения возрастает. Известны несколько случаев передачи лихорадки Марбурга при сексуальном контакте с переболевшими, у которых вирус некоторое время сохраняется в сперме после клинического выздоровления. Были также зарегистрированы случаи заражения при ритуальной подготовке тел к похоронам.

Коэффициент летальности при заражении вирусом Марбург, достигает 88%, но он достаточно низкий, если медицинская помощь оказывается вовремя и надлежащим образом, подчеркнула эксперт.

«Чем заболевание может быть опасно для России? Если раньше россияне в основном ездили в Европу, то туристические маршруты сейчас — это Азия, Африка. Как поступить правильно: усиливать диагностику в рамках лабораторной медицины и рекомендовать людям, возвращающимся с отдыха, проводить обследования на несвойственные России инфекции или же это должен быть усиленный контроль со стороны государственных контролирующих органов на выявление новых инфекций?» — подчеркнула Сафонова.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза лихорадки Марбург в Россию минимальный, так как прямое авиасообщение между РФ и Ганой отсутствует.

18 июля министерство здравоохранения Ганы объявило о первой в истории страны вспышке лихорадки Марбург, передает южноафриканская радиостанция SABC. Вспышку объявили после того, как лаборатория Института Пастера в Дакаре подтвердила данные института медицинских исследований Ганы о двух случаях болезни, вызванной вирусом Марбург в стране. Пациентами являются двое мужчин. Позднее оба умерли с разницей в несколько дней.

По данным министерства Ганы, на данный момент выявлено 98 лиц, которые имели контакты с заболевшими, все они находятся на карантине под наблюдением врачей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Гану группу специалистов для мониторинга эпидемиологической ситуации.

В августе 2021 года на юге Гвинеи выявили первый случай заболевания лихорадкой Марбург. Зараженный скончался. Взятую у него кровь обследовали в одной из национальных лабораторий страны, затем в Институте Пастера в Сенегале. Результаты обоих исследований подтвердили лихорадку Марбург.

Вирус обнаружили в районе, где с января по июнь текущего года произошла вспышка лихорадки Эбола. Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий Эболу.

Вакцины против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует.

Cлучаи заболевания лихорадкой Марбург в предыдущие годы фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

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