В Роспотребнадзоре оценили риск завоза в РФ лихорадки Марбург

Риск завоза лихорадки Марбург (также известной как «болезнь зеленых мартышек») в Россию минимальны, так как прямое авиасообщение между РФ и Ганой отсутствует. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков», — заявили в пресс-слубже.

В этот же день министерство здравоохранения Ганы объявило о первой в истории страны вспышке лихорадки Марбург, передает южноафриканская радиостанция SABC. Вспышку лихорадки объявили после того, как лаборатория Института Пастера в Дакаре подтвердила данные института медицинских исследований Ганы о двух случаях болезни, вызванной вирусом Марбург в стране. Пациентами являются двое мужчин. Позднее оба умерли с разницей в несколько дней.

По данным министерства Ганы, на данный момент выявлено 98 лиц, которые имели контакты с заболевшими, все они находятся на карантине под наблюдением врачей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Гану группу специалистов для мониторинга эпидемиологической ситуации.

В августе 2021 года на юге Гвинеи выявили первый случай заболевания лихорадкой Марбург. Зараженный скончался. Взятую у него кровь обследовали в одной из национальных лабораторий страны, затем в Институте Пастера в Сенегале. Результаты обоих исследований подтвердили лихорадку Марбург.

Вирус обнаружили в районе, где с января по июнь этого года произошла вспышка лихорадки Эбола. Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий Эболу.

Как полагает современная медицина, вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Вакцины против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует.

Cлучаи заболевания лихорадкой Марбург в предыдущие годы фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.