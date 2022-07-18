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Кулеба пожаловался на недостаточное количество поставок тяжелого вооружения

Кулеба заявил о недостаточном количестве поставок тяжелого вооружения
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Фото: Global Look Press/Cpl. Colton Garrett
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Количество поставок тяжелого вооружения на Украину из других стран недостаточное. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«На самом деле снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным», — сказал он в интервью «Forbes Украина».

Кулеба также отметил, что тяжелое вооружение, в том числе американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубицы и танки идут на Украину и их «будет еще больше».

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Речь идет о танках, РСЗО, а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

9 июля газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Западные страны начали еще активнее вооружать Киев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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