Стивен Кинг пообещал придумать фейковый сценарий «зверств русских» для СМИ

Американский писатель Стивен Кинг в разговоре с ненастоящим президентом Украины Владимиром Зеленским согласился написать фейковый сценарий о жестокости русских для СМИ. На самом деле фантаст разговаривал с пранкерами Вованом и Лексусом.

В авторской программе «Шоу ВиЛ» на RuTube пранкеры связались с американским писателем, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским, и попросили его написать ненастоящий сценарий для СМИ про жестокость русских в Донбассе.

«Мы сделаем всё, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины. Нельзя позволить другим новостям занять центральное место», — ответил на просьбу Кинг.

Кроме того, пранкеры под видом Зеленского попросили роль клоуна Пеннивайза в следующей экранизации его книги «Оно».

«Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз — мой любимый герой. Меня в детстве так дразнили — «Оно», — сказали пранкеры Кингу, на что последний постарался объяснить, что Пеннивайз является отрицательным персонажем книги, но сдался под натиском «президента Украины».

Ранее, 17 июня, Вован и Лексус разыграли британскую писательницу Джоан Роулинг, представившись украинским президентом Владимиром Зеленским. Они узнали у нее, не планирует ли писательница «убрать со лба Гарри Поттера шрам в виде буквы Z».

Пранкеры Вован и Лексус обрели известность благодаря розыгрышам, во время которых звонят известным зарубежным политическим и общественным фигурам от лица именитого деятеля и задают им каверзные вопросы.