Пранкеры Вован и Лексус позвонили Джоан Роулинг от лица Зеленского

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные также как Вован и Лексус, разыграли британскую писательницу и автора серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Об этом они рассказали 16 июня во время Петербургского международного экономического форума, где пранкеры представили запись разговора с литератором.

В ходе шуточной беседы от лица президента Украины Владимира Зеленского Вован и Лексус спросили Роулинг, не желает ли она «убрать со лба Гарри Поттера шрам в виде буквы Z» и заменить его на другой символ, например, украинский тризуб, и поменять его прическу на чуб в запорожском стиле. Писательница в ответ на это отметила, что подобный шаг тут же стал бы достоянием прессы, а также то, что она «изучит этот момент».

Вован и Лексус также предложили писательнице посетить Украину и устроить культурно-просветительские мероприятия для украинских националистов.

«У нас в планах открытие книжных клубов по всей стране, которые хотим назвать вашим именем. Вы бы могли приехать почитать «Гарри Поттера» бойцам «Азова» (формирование украинских неонацистов, в отношении членов организации возбуждены уголовные дела в РФ — Ред.). У них библиоклуб. Они любят много читать, особенно немецкую литературу. Только не верьте пассажам о том, что они националисты и не любят других людей», — сказали пранкеры.

Кроме того, Роулинг в ходе беседы сообщила Кузнецову и Столярову, что поддерживает санкции против России и считает, что Запад должен продолжать оказывать давление на Москву «культурно и экономически».

Пранкеры Вован и Лексус обрели известность благодаря розыгрышам, в которых звонят известным зарубежным политическим и общественным фигурам от лица именитого деятеля и задают им каверзные вопросы.

Так, 19 мая Кузнецову и Столярову разыграли от лица Зеленского бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, в ходе которого Буш позволил себе ряд откровенных высказываний, подтвердив многие факты. В частности, он рассказал пранкерам, что всегда был за вступление Украины в ЕС и НАТО и нежелании видеть в составе Североатлантического альянса Россию. Кроме того, он подтвердил сообщения о существования на Украине сети биологических лабораторий, работу которых финансировала Америка, и заявил, что в настоящий момент «западный мир ведет войну против русских».

9 июня Вован и Лексус заявили о том, что видеохостинг YouTube удалил их канал без объяснения причин. Они прокомментировали этот шаг платформы, предположив, что хостинг сделал это из-за недовольства властей США их творчеством.