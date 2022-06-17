Реклама
Прямой эфир

Пранкеры Вован и Лексус позвонили Джоан Роулинг от лица Зеленского

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные также как Вован и Лексус, разыграли британскую писательницу и автора серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг. Об этом они рассказали 16 июня во время Петербургского международного экономического форума, где пранкеры представили запись разговора с литератором.

В ходе шуточной беседы от лица президента Украины Владимира Зеленского Вован и Лексус спросили Роулинг, не желает ли она «убрать со лба Гарри Поттера шрам в виде буквы Z» и заменить его на другой символ, например, украинский тризуб, и поменять его прическу на чуб в запорожском стиле. Писательница в ответ на это отметила, что подобный шаг тут же стал бы достоянием прессы, а также то, что она «изучит этот момент».

На ровном месте: Джоан Роулинг снова затравили из-за трансгендеров
Как на авторе Гарри Поттера отразилась культура отмены

Вован и Лексус также предложили писательнице посетить Украину и устроить культурно-просветительские мероприятия для украинских националистов.

«У нас в планах открытие книжных клубов по всей стране, которые хотим назвать вашим именем. Вы бы могли приехать почитать «Гарри Поттера» бойцам «Азова» (формирование украинских неонацистов, в отношении членов организации возбуждены уголовные дела в РФ — Ред.). У них библиоклуб. Они любят много читать, особенно немецкую литературу. Только не верьте пассажам о том, что они националисты и не любят других людей», — сказали пранкеры.

Кроме того, Роулинг в ходе беседы сообщила Кузнецову и Столярову, что поддерживает санкции против России и считает, что Запад должен продолжать оказывать давление на Москву «культурно и экономически».

Пранкеры Вован и Лексус обрели известность благодаря розыгрышам, в которых звонят известным зарубежным политическим и общественным фигурам от лица именитого деятеля и задают им каверзные вопросы.

Так, 19 мая Кузнецову и Столярову разыграли от лица Зеленского бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, в ходе которого Буш позволил себе ряд откровенных высказываний, подтвердив многие факты. В частности, он рассказал пранкерам, что всегда был за вступление Украины в ЕС и НАТО и нежелании видеть в составе Североатлантического альянса Россию. Кроме того, он подтвердил сообщения о существования на Украине сети биологических лабораторий, работу которых финансировала Америка, и заявил, что в настоящий момент «западный мир ведет войну против русских».

9 июня Вован и Лексус заявили о том, что видеохостинг YouTube удалил их канал без объяснения причин. Они прокомментировали этот шаг платформы, предположив, что хостинг сделал это из-за недовольства властей США их творчеством.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022