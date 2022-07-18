Кардиолог рассказал о пользе объятий

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, что объятья полезны для здоровья.

В беседе с ИА «Ура.Ру» в понедельник, 18 июля, специалист отметил, что в процессе объятий вырабатываются гормоны счастья — окситоцин и эндорфин, в результате чего повышается степень доверия к тому, с кем человек обнимается.

Кроме того, по словам врача, объятья уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения.

«Вырабатывается серотонин, дофамин — гормоны покоя и уравновешенного состояния. Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливаются кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — приводит слова кардиолога RT.

Специалист отметил, что недоокисленные продукты, которые скапливаются в результате обмена веществ, в результате объятий быстрее удаляются притоком артериальной крови и оттоком венозной. Хорошев добавил, что за счет вывода шлаков в организме снижается вероятность развития заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, отмечает телеканал «360».

Ранее в июле врач-кардиолог Клиники академика Ройтберга Денис Соколов назвал полезные для сердца напитки. По его словам, напитки с содержанием калия и магния оказывают положительный эффект на сердце. Пользу сердечно-сосудистой системе принесут морсы и свежевыжатые соки из черной смородины, черники, земляники, малины, моркови, яблок, абрикосов, персиков, бананов, тыквы. В них не должно быть сахара.

В апреле специалист Московской службы психологической помощи населению Ирина Седова рассказала о пользе смеха. По ее словам, он способен поднять настроение, стимулируя выработку эндорфинов, восстановить работоспособность за счет повышенного поступления кислорода и даже сблизить людей, поскольку улыбка является одним из невербальных способов коммуникации, пишет «Москва 24».