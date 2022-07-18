Проректор Российской таможенной академии обнаружен мертвым в СИЗО

Найден мертвым проректор Российской таможенной академии Залим Керефов.

Его тело было обнаружено в СИЗО № 1 в Ногинске. По предварительной информации, проректор свел счеты с жизнью.

Рядом с ним была записка. В ней он написал, что раскаивается в совершенном преступлении, из-за которого попал в следственный изолятор.

Правоохранители задержали проректора академии Керефова 5 июля. На следующий день ему было предъявлено обвинение в продаже наркотиков через даркнет.

В ходе следственных мероприятий оперативники установили, что Керефов администрировал интернет-магазины со своего рабочего компьютера. С его же помощью он проводил переговоры с покупателями, координировал работу курьеров, предоставлял информацию потребителю о местонахождении закладок.

Люберецкий суд Москвы арестовал его 7 июля. В тот же день адвокат проректора Алексей Цыганов рассказал, что его подзащитный признал вину в сбыте 2 кг наркотиков.

Как отмечала представитель управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, следствием также задержан организатор нарколаборатории, где Керефов, предположительно, приобретал наркотики, а также двое его сообщников. В итоге удалось пресечь работу крупной нарколаборатории.