Кадыров заявил о необходимости размещения системы ПВО в горах Чечни

Системы противовоздушной обороны (ПВО) можно разместить в горах Чечни. С таким предложением в понедельник, 18 июля, выступил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, системы ПВО, как никогда, востребованы на южных рубежах России. Удачным местом для развертывания базы он назвал танковую часть в Шалинском районе.

«От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимы упреждающие тактические меры», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В этом же месяце Кадыров рассказал о необходимости окончательно уничтожить остатки террористов, которые ранее бежали из Чеченской Республики и сейчас укрываются в Киеве. Он уточнил, что «свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали» в Чечне, является делом принципа.

Основная задача ПВО — защита важнейших военных и государственных объектов и предприятий от авиации и ракет противника. В арсенал частей ПВО входят современные радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы, автоматизированные системы управления и истребители (для сопровождения и воздушного перехвата иностранных воздушных судов).