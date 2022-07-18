Вагабов оценил шансы Монсона в бою против Дацика

У американского бойца Джеффа Монсона нет шансов на победу в бою против россиянина Вячеслава Дацика. Об этом 18 июля заявил «Известиям» российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов.

По его мнению, у Монсона проблемы со здоровьем, с ним нельзя драться, а тренироваться спортсмену опасно.

«А Дацик это человек, который по ММА отказывался от всех поединков. Мы все понимаем, для чего он согласился драться с Монсоном. Бой очевидный, у Монсона вообще шансов нет», — поделился прогнозом Вагабов.

Как он отметил, Дацик бы не вышел драться по правилам ММА там, где у соперника есть малейшие шансы на победу. Монсон не сможет победить, подчеркнул он.

Однако он отметил, что что у американского спортсмена очень серьезный боевой путь, он дрался в серьезных лигах с серьезными бойцами, однако сейчас ему будет очень больно

«В этом противостоянии все шансы у Дацика, я думаю, если Монсон полетит рубиться, то он пропустит», — заключил боец.

17 июля российский боксер Григорий Дрозд заявил, что зрители РЕН ТВ 5 августа должны обязательно посмотреть поединок Дацика с Монсоном. По его словам, Рыжий Тарзан (Дацик) в этом поединке будет фаворитом.

Днем ранее Джефф Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире увидеть бой Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.