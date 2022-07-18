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В Германии призвали Евросоюз готовиться к роспуску НАТО

В Германии призвали Евросоюз готовиться к роспуску НАТО

Депутат бундестага ФРГ Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Puchner
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Евросоюз должен готовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику, не принося в жертву собственные интересы в угоду США. Об этом в понедельник, 18 июля, заявила депутат парламента Германии от Левой партии Севим Дагделен.

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«Это может показаться жителям Германии утопичным, однако нашей долгосрочной задачей должен стать роспуск НАТО и его замена системой коллективной безопасности, всецело нацеленной на разоружение и сотрудничество», — сказала она в интервью китайской газете Global Times.

Политик подчеркнула, что кризис на Украине показал невозможность достижения мира в Европе без учета интересов России. Помимо этого, она указала на противоречие интересов США и ЕС по украинскому вопросу, отметив что Вашингтон готов «воевать до последнего украинца» ради военного поражения Москвы. Однако, по ее словам, ЕС не должен подстраиваться под интересы и стратегию Соединенных Штатов.

В этот же день глава Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван написал для издания People's Daily, что блок НАТО на фоне спецоперации РФ в очередной раз доказал, что представляет собой угрозу развитию мира на планете. Он напомнил, что за последние два десятилетия альянс нарушил обещание не расширяться ни на дюйм на восток и расширился в пяти направлениях, что стало причиной сегодняшнего кризиса вокруг Украины.

Помимо этого, Ван указал на то, что Североатлантический альянс продвигает блоковую политику, распространяя менталитет холодной войны и принимая участие в глобальной экспансии. Таким образом НАТО отклоняется от изначальной цели обеспечить безопасность в Северной Атлантике.

Ранее, в понедельник, министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для «Известий» допустил, что наводчики НАТО руководят украинскими военными «на земле». При этом он напомнил, что никто в Евросоюзе или НАТО не одернул «заигравшегося» командующего ВВС ФРГ Инго Герхарца, который заявил о необходимости готовиться к применению ядерного оружия. Лавров выразил надежду, что еще остались ответственные европейские политики, которые осознают, какими последствиями это чревато.

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