Сенатор Джабаров пресказал отставку Шольца по завершении спецоперации

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выразил надежду на то, что канцлер Германии Олаф Шольц уйдет в отставку к тому моменту, как Россия выполнит задачи спецоперации на Украине. Об этом он написал 17 июля в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется», — написал он.

По его словам, зимой «замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о долгосрочном периоде действия антироссийских санкций. Он заверил, что Берлин не откажется от рестрикций в случае навязанного Россией мира с Украиной.

О риске рецессии в ФРГ из-за ситуации с газом 30 июня предупредили аналитики крупнейшего финансового института страны Deutsche Bank. По их мнению, если ситуация с отключением газа не будет разрешена в ближайшие недели, это приведет к увеличению перебоев в энергоснабжении с существенными прямыми последствиями для экономического роста и гораздо более высокому уровню инфляции.

Еще в апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.