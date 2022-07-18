Врач Григорьева дала советы по легкому пробуждению утром

Отказ от плотного ужина вечером, свежий воздух в помещении и физическая активность могут помочь вовремя заснуть и проснуться. Об этом 18 июля рассказала доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.

«Чтобы быстрее уснуть и крепче спать перед сном необходимо проветривать комнату не меньше 15 минут, ведь свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху. Благодаря ему ночью спится очень крепко, и утром рано вставать гораздо легче», — сказала Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, засыпанию может помочь отказ от приема большого количества «тяжелой» пищи перед сном, а также физическая активность в течение дня, добавила врач.

«Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу — это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным», — отметила эксперт.

Кроме того, сразу после пробуждения полезно открывать окна, впуская солнечный свет в комнату. Стакан воды, приготовленный вечером, также поможет запустить работу организма после сна.

«Ну и конечно же важно помнить, что здоровый и полноценный сон — основа вашего бодрого дня», — подытожила Григорьева.

17 июля руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, как перенесенный коронавирус влияет на сон человека. Он отметил, что около 30% переболевших жалуются на бессонницу и предупредил, что она может проявиться не сразу, а через три-шесть месяцев после излечения.