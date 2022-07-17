Сомнолог рассказал о влиянии перенесенного COVID-19 на сон

30% вылечившихся от COVID-19 жалуются на бессонницу. Об этом в воскресенье, 17 июля, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин в интервью на радиостанции «Говорит Москва».

При этом он отметил, что недуг проявляется не сразу, а через три-шесть месяцев после излечения.

«Распространенность бессонницы увеличивается спустя три, особенно шесть месяцев после перенесенного ковида. Мы сейчас работаем над механизмом, нам основные причины уже понятны, мы пытаемся эту ситуацию устранить», — заявил он.

17 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки COVID-19 в России заболели 4664 человека.

В начале года доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения. Вознесенский пояснил, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно.

По его словам, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших коронавирусом, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой.