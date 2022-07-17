Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ под Харьковом
Политика
В Госдуме указали на способность ВС РФ «приземлить мысли» Киева об ударе по Крымскому мосту
Мир
WP назвала Байдена помехой демократам на выборах в конгресс
Мир
На следующей неделе Путин встретится с президентами Турции и Ирана
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост
Мир
На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
На латвийско-российской границе застряли 1,2 тыс. грузовиков
Политика
В Совбезе предупредили Россию о важности проведения независимой политики
Общество
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

Сомнолог рассказал о влиянии перенесенного COVID-19 на сон

0
Фото: TASS/Imago
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

30% вылечившихся от COVID-19 жалуются на бессонницу. Об этом в воскресенье, 17 июля, рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин в интервью на радиостанции «Говорит Москва».

Обещал — вернулся: почему растет заболеваемость COVID-19 в России
В Москве случаев инфицирования стало больше на 57%, в регионы волна дойдет к августу

При этом он отметил, что недуг проявляется не сразу, а через три-шесть месяцев после излечения.

«Распространенность бессонницы увеличивается спустя три, особенно шесть месяцев после перенесенного ковида. Мы сейчас работаем над механизмом, нам основные причины уже понятны, мы пытаемся эту ситуацию устранить», — заявил он.

17 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки COVID-19 в России заболели 4664 человека.

В начале года доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения. Вознесенский пояснил, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно.

По его словам, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших коронавирусом, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022