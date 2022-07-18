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Минобороны показало кадры работы расчета ОТРК «Искандер» во время спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России 18 июля показало видео работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» во время спецоперации по защите Донбасса.

Расчеты ОТРК «Искандер» регулярно выполняют задачи по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры украинских неонацистов и их позициям. Расчеты регулярно курсируют между десятками проверенных укрытий для того, чтобы их не обнаружили боевики, которые круглосуточно, с помощью дронов, провокаторов и диверсионных групп пытаются выяснить местоположение «Искандеров».

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В этот раз расчет «Искандера» успел вовремя перегруппироваться и замаскироваться. С командного пункта поступила команда привести ракету в боевую готовность — значит, скоро поступят координаты цели, по которой должен быть нанесен удар. Информация поступила — на этот раз военным предстоит поразить подземный бункер с бетонными стенами, расположенный на глубине в полтора метра. Сразу же после запуска «Искандер» сменил боевую позицию — таково первостепенное требование безопасности.

«Выполняли задачу по нанесению ракетного удара по складам, по командным пунктам противника. Все цели поражены. Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО, и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь. Машина не подводит, электроника то же. Машина современная. Все исправно работает», — поделился опытом работы начальник расчета пусковой установки Николай.

В тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу военных летчиков на истребителях-бомбардировщиках Су-34. Пилоты показали корреспонденту используемое против боевиков вооружение и поделились особенностями своей работы во время выполнения боевых задач.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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