«Известия» показали работу военных летчиков во время спецоперации

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 18 июля показал работу военных летчиков во время спецоперации по защите Донбасса.

Пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполняют боевые задачи и днем, и ночью. Для того, чтобы поразить противника, им зачастую даже не приходится приближаться к позициям боевиков вплотную — помимо авиационных бомб на их вооружении также состоят дальнобойные, высокоточные ракеты Х-29. Для защиты от угроз с земли на Су-34 также предусмотрены помеховые патроны. Уникальный прицельный комплекс позволяет самолетам с помощью радиолокационной системы обнаружить и уничтожить любую цель.

«Сзади меня вы можете видеть высокоточное оружие наше — ракеты Х-29, которые в форточку не залетят, но [на площадь] три на три метра можно спокойно ее «положить», — рассказал командир авиационного звена Александр.

Летчики также поделились с «Известиями» боевым опытом и рассказали о том, с какими сложностями и особенностями им приходится сталкиваться во время выполнения боевых вылетов.

«Противник всегда пытается замаскироваться за мирным населением, поэтому используем высокоточные ракеты «воздух — поверхность», у которых разлет достигает максимум до 10-15 метров, чтобы не «зацепить» мирное население», — поделился летчик-штурман Су-34 Виталий.

14 июля Кирилл Ольков показал кадры работы боевых вертолетов Ка-52 во время спецоперации по защите Донбасса. Экипажи вертолетов выполняли задачи по сопровождению колонн, других вертолетов, а также нанесению ударов по позициям боевиков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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