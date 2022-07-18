«Известия» показали найденный ВАИ тайник с оружием украинских боевиков

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 18 июля показал тайник с оружием украинских боевиков, который нашли инспекторы российской военной автоинспекции (ВАИ) во время спецоперации по защите Донбасса.

В обнаруженном схроне находились патроны, гранаты и почти сотня снарядов для гранатомета. Как говорят военные, весь этот схрон предназначался для диверсионно-разведывательной группы украинских неонацистов. Кроме того, на подходе к этому тайнику солдаты нашли «растяжку», которую потом обезвредили.

«Конечно, квадроцикл, мотоцикл находили, газонокосилку находили, телевизоры, микроволновые печи... Но вооружение в основном, гранаты, пистолеты, автоматы», — поделился опытом работы один из сотрудников ВАИ.

Кроме того, на представленных кадрах можно увидеть работу сотрудников ВАИ на посту. Военные осматривают проезжающие автомобили, проверяют документы и опрашивают водителей и пассажиров.

17 июля военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал брошенный украинскими боевиками опорный пункт в Лисичанске Луганской Народной Республики. Он обратил особое внимание на то, что националисты использовали в качестве укрытия жилой дом. Внутри опорного пункта были найдены брошенные радикалами боеприпасы и провизия.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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