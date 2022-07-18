Инфекционист рассказал о различии постковидных синдромов

Постковидный синдром разных штаммов коронавируса различается. Об этом рассказал в интервью «Известиям» главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.

«По предварительным данным, мы можем говорить, что это действительно так», — сказал он, отвечая на вопрос, отличается ли потсковидный синдром от штамма к штамму.

По его словам, синдром после «Дельты» и уханьского штамма проявлялся длительным кашлем, кишечными, сосудистыми, сердечными и кожными проявлениями.

«Мы стали замечать, что после «Омикрона» постковидный синдром выражен чуть меньше», — отметил Сапронов.

Он также добавил, что сегодня в России накоплен достаточный опыт для эффективного лечения коронавируса и его последствий.

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