Число новых ипотечных кредитов выросло с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне — на 75%, заявили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Помимо этого, по данным организации, на 68% увеличились объемы выдачи ипотеки — до 219,15 млрд рублей в июне. Вместе с тем средний размер новой ипотеки снизился на 4% — до 3,8 млн рублей. Весной показатели рынка жилищного кредитования обрушились: в апреле их число сократилось в четыре раза по сравнению с мартом (до 39,1 тыс. займов), а в мае — еще на 15% (до 32,9 тыс.), следует из статистики ОКБ.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне 2022-го вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, оценили в ОКБ. Его представитель отметил, что быстрее всего объемы выдач росли в Алтайском крае (+153%), Самарской и Челябинской областях (+136% и +129% соответственно), а также в Пермском крае (+117%).

Несмотря на значительный рост ипотечного рынка по сравнению с маем, в годовом выражении показатели сокращаются. Всего за шесть месяцев 2022 года банки выдали 514,30 тыс. ипотечных кредитов — это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ОКБ. Объемы выдач сократились на 32% — до 1,77 трлн рублей.

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«Восстановление следует: выдача ипотеки в июне выросла на 68%»