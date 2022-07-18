Реклама
Прямой эфир
Мир
Четыре человека погибли при столкновении двух самолетов в Лас-Вегасе
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в конце лета
Мир
Зеленский подтвердил задержание экс-главы СБУ по Крыму
Политика
Лавров предложил коллективному Западу «вернуться на землю»
Общество
Захарова назвала денацификацией отставку главы СБУ и генпрокурора Украины
Мир
В ФРГ предупредили об угрозе Третьей мировой войны из-за поставок Киеву оружия
Мир
Трасс заявила о готовности поговорить с президентом РФ на полях G20
Общество
Старовойт сообщил о выполнении армией РФ задач около Сумской области
Мир
В США уничтожение HIMARS Россией назвали плохой новостью для НАТО
Общество
Российские блогеры за полгода потеряли до 90% дохода
Мир
Шольц заверил в непоколебимости санкций даже в случае мирного соглашения

Боец Харитонов рассказал о возможном реванше с Емельяненко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов 17 июля заявил о возможном реванше с Александром Емельяненко.

«Сегодня условия такие, что выигрывать надо или явно, или досрочно»
Российский боец Вадим Немков — о поединке за миллион, поражении Петра Яна и политических моментах в ММА

«Предлагали ли мне бой с Емельяненко на турнире Hardcore? Да, Анатолий Сульянов выходил на связь, но мы ни о чем не договорились. Мы продолжим наш разговор в Москве, как только я буду там. На данный момент никаких переговоров не было», — рассказал он в интервью Metaratings.

Кроме того, Харитонов высказался о бое Емельяненко с Вячеславом Дациком в сентябре.

«Противостояние Емельяненко и Дацика? Честно, неинтересно совсем. Если раньше, когда он был в форме, тогда да. Сейчас это барахло, а не бой. Фаворит, конечно, Дацик», — сказал он.

Ранее, 14 июля, боец ММА Сергей Харитонов выразил уверенность в победе россиянина Гаджи Наврузова в поединке с бразильцем Фернандо Родригесом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022