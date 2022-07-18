Боец Харитонов рассказал о возможном реванше с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов 17 июля заявил о возможном реванше с Александром Емельяненко.

«Предлагали ли мне бой с Емельяненко на турнире Hardcore? Да, Анатолий Сульянов выходил на связь, но мы ни о чем не договорились. Мы продолжим наш разговор в Москве, как только я буду там. На данный момент никаких переговоров не было», — рассказал он в интервью Metaratings.

Кроме того, Харитонов высказался о бое Емельяненко с Вячеславом Дациком в сентябре.

«Противостояние Емельяненко и Дацика? Честно, неинтересно совсем. Если раньше, когда он был в форме, тогда да. Сейчас это барахло, а не бой. Фаворит, конечно, Дацик», — сказал он.

Ранее, 14 июля, боец ММА Сергей Харитонов выразил уверенность в победе россиянина Гаджи Наврузова в поединке с бразильцем Фернандо Родригесом.