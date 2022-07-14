Боец ММА Харитонов выразил уверенность в победе Наврузова над Родригесом

Боец ММА Сергей Харитонов выразил уверенность в победе россиянина Гаджи Наврузова в поединке с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Буду болеть однозначно за Гаджи, уверен, что он победит», — заявил Харитонов 14 июля, отметив при этом, что россиянину на ринге расслабляться не следует.

Харитонов отметил, что Родригес особую опасность представляет в самом начале боя.

«То есть, это первая минута, первая минута 30. Потом его подвымотать и, по большому счету, с ним можно делать всё, что хочешь. Самое главное — это пройти первые полторы-две минуты, осадить его немножечко. (…) Здесь, я думаю, Гаджи всё-таки надо быть похитрее, выбрать тактику. Первые полторы-две минуты, может три даже, немножко пораздрегивать, походить в стороны, поделать сцепики, вымотать немножко, сбить пыл у Фернандо Родригеса, а потом уже рубаться, как он умеет, сделать всё в своем духе», — заключил боец ММА.

Сам Наврузов ранее в этот же день заявил, что его цель в поединке с Родригесом — закончить бой быстро и ярко. В свою очередь Родригес заявил, что уверен в силе своего нокаута и покажет сопернику, что ММА — это не бокс.

Поединок между Наврузовым и Родригесом состоится 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет по правилам ММА.

Наврузов выступает в тяжелой весовой категории на турнирах по кулачным боям, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу. Также он участвует и в любительских соревнованиях по смешанным единоборствам. В активе россиянина — восемь побед, шести из которых он добился нокаутом, двух — решением судей.

У Родригеса 12 побед и восемь поражений. Он выходил на ринг против таких бойцов, как Луис Александр Кадеу и Маркос Уилсон да Сильва Маркес.