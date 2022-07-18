Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в конце лета
Новый пик заболеваемости коронавирусом придется на конец лета, рассказал в интервью «Известиям» главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.
«Первый подъем заболеваемости произойдет, наверное, в конце июля — начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам», — сказал он.
Второй пик ожидается в районе сентября–октября или чуть раньше — в конце августа — начале сентября, добавил инфекционист. Рост заболеваемости будет обусловлен тем, что с курортов приедут остальные отдыхающие.
В преддверии возможного роста заболеваемости «целесообразно будет провести ревакцинацию», подчеркнул Георгий Сапронов.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: