Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в конце лета

Новый пик заболеваемости коронавирусом придется на конец лета, рассказал в интервью «Известиям» главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.

«Первый подъем заболеваемости произойдет, наверное, в конце июля — начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам», — сказал он.

Второй пик ожидается в районе сентября–октября или чуть раньше — в конце августа — начале сентября, добавил инфекционист. Рост заболеваемости будет обусловлен тем, что с курортов приедут остальные отдыхающие.

В преддверии возможного роста заболеваемости «целесообразно будет провести ревакцинацию», подчеркнул Георгий Сапронов.

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