Бойцы 34-го батальона 57-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) написали письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором детально изложили, почему больше не хотят оставаться в зоне боевых действий. Обращение появилось в распоряжении «Известий» в воскресенье, 17 июля.

По словам военнослужащих, большинство личного состава рот не имеют за плечами срочной службы, военной кафедры и боевого опыта.

Также бойцы ВСУ признаются, что обучение, которое они прошли, совсем неэффективно. К тому же им не выдали военные билеты.

«В период марта — апреля мы проходили неэффективное обучение. В период 20–25 апреля 2022 года мы проживали в школьных автобусах, передвигались в неизвестном направлении с тренировочного лагеря в Закарпатье без надлежащего отдыха, питались за свой счет», — написали бойцы.

Кроме того, в письме они отметили, что попали в марте этого года в первую волну мобилизации под психологическим давлением.

Ранее, 10 июня, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл число украинских военнослужащих, ежедневно погибающих в ходе начатой Россией спецоперации по защите Донбасса. Так, по словам Подоляка, Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми.

Основной причиной потерь советник офиса лидера Украины назвал «отсутствие паритета между возможностями сторон». Он добавил, что Киеву нужно получить от Запада сотни артиллерийских систем и до 300 реактивных систем.

The Independent со ссылкой на данные американской разведки также сообщала, что украинские войска несут огромные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. Издание отметило, что Киев практически исчерпал все имеющиеся запасы, в то время как армия РФ не намерена сдавать позиции.

В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в Донбассе большие потери в живой силе и вооружении. По его словам, только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов.