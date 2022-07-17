В Запорожской области опровергли задержание замначальника ГУ МВД Селиванова

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов опроверг задержание заместителя начальника ГУ МВД по региону Алексея Селиванова.

«Всё хорошо, нормально. Жив-здоров, на свободе, общался сейчас лично. Со здоровьем были проблемы», — сказал он «Известиям».

В то же время в Telegram-канале «Друзья Селиванова» появилось сообщение с опровержением информации о его задержании.

«Дорогие друзья. Благодарю за то, что волновались. И не представлял, как много у меня друзей! Три дня лежал с пищевым отравлением в больнице, скорая забрала прямо из кабинета без сознания. Даже телефон в кабинете остался», — говорится в сообщении.

Также в нем выражается благодарность врачам.

«Иду на поправку, перехожу на домашний режим лечения. С новыми силами вливаюсь в процесс освобождения Русской земли. А тем, кто хочет моей смерти и остановки спецоперации — не дождетесь!» — отмечается в Telegram-канале.

О задержании Селиванова ранее в этот день сообщали источники. Однако подробностей не приводилось.

Селиванов был назначен заместителем начальника главного управления полиции ВГА по Запорожской области в середине апреля 2022 года.

Часть Запорожской области Украины была освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»