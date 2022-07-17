Источник сообщил о задержании замначальника ГУ МВД по Запорожской области Селиванова

Источник «Известий» в воскресенье, 17 июля, подтвердил информацию о задержании заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова.

Он не привел подробности произошедшего.

Ранее в этот день о задержании Селиванова сообщали «Ридус» и ТАСС.

Селиванов был назначен заместителем начальника главного управления полиции ВГА по Запорожской области в середине апреля 2022 года.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий.

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