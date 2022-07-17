Источник сообщил о задержании замначальника ГУ МВД по Запорожской области Селиванова
Источник «Известий» в воскресенье, 17 июля, подтвердил информацию о задержании заместителя начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова.
Он не привел подробности произошедшего.
Ранее в этот день о задержании Селиванова сообщали «Ридус» и ТАСС.
Селиванов был назначен заместителем начальника главного управления полиции ВГА по Запорожской области в середине апреля 2022 года.
Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»